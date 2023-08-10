Кабмин РФ выделит 3,3 млрд рублей на создание центра информбезопасности цифровой экономики

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Правительство РФ планирует выделить 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики. Об этом заявил Михаил Мишустин.

"В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений... Правительство выделит свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности", – передает РИА Новости его слова.

Премьер-министр отметил, что средства будут направлены на формирование инфраструктуры и лаборатории, которые нужны для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в данной сфере. Позже они окажут помощь во внедрении отечественных технологий.

Ранее замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов сообщил, что министерство планирует постепенно ввести практику привлечения независимых специалистов по кибербезопасности для проверки своих систем на уязвимости.

Шойтов пояснил, что аналогичная инициатива была запущена на портале "Госуслуги". Ее реализация была признана успешной, так как удалось устранить ряд уязвимостей, не нанося вред работе ресурса.