В России ожидают новое повышение ставки ЦБ

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На заседании Банка России, которое запланировано на 15 сентября, будет, вероятно, принято решение об увеличении ключевой ставки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков "Финама" и ПСБ.

Глава отдела макроанализа "Финам" Ольга Беленькая считает, что некоторые показатели по инфляции уже больше прогнозируемых, а угроза усиления инфляции до сих пор высока. Поэтому Центробанк может увеличить ключевую ставку на ближайшем заседании.

"Сигналы, которые ЦБ давал в начале сентября, указывают на то, что его настрой остается весьма "ястребиным", – отметила она.

По словам Беленькой, из заявлений главы банка Эльвиры Набиуллиной можно понять, что на заседании поднимут вопрос или о сохранении ставки, или о ее повышении.

Также эксперт добавила, что уменьшения ставки, вероятно, не произойдет, пока не зафиксируют стабильное замедление инфляции. Кроме того, прогноз аналитиков на следующий год пошел вверх от цели Банка России с 4 до 4,5%. Поэтому, как отмечает Беленькая, для достижения 4% инфляции в 2024 году регулятор должен обратить на это внимание.

"Мы полагаем, что ЦБ будет рассматривать варианты как сохранения ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100–150 базисных пунктов. И сценарий повышения ставки сейчас выглядит более вероятным", – сообщила эксперт.

Этой же позиции придерживается директор по инвестициям Управляющей компании ПСБ Николай Рясков. По его словам, Центробанк на заседании увеличит ключевую ставку на 50–100 базисных пунктов.

Утром 13 сентября Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Там отметили, что время возобновления торгов будет опубликовано дополнительно.

Причины произошедшего не уточнялись. Приостановка торгов не окажется критичной для инвесторов при быстром возобновлении операций, уточнил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Днем ранее, 12 сентября, на 07:32 по московскому времени курс доллара снизился на 2,14 рубля и составил 92,94 рубля, европейская валюта подешевела на 2,3 рубля и опустилась до 100,20 рубля, а юань упал на 30 копеек до 12,72 рубля.

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