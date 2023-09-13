Эксперт рассказал о последствиях приостановки торгов на Мосбирже

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Приостановка торгов на срочном рынке Московской биржи не окажется критичной для инвесторов при быстром возобновлении операций. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина.

"Но если какие-то участники хотели зафиксировать позиции конкретно сегодня из-за изменений цены базового актива для какого-нибудь фьючерса, то в моменте у них такой возможности не оказалось", – отметил он.

Утром 13 сентября Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Там отметили, что время возобновления торгов будет опубликовано дополнительно. Причины приостановки не уточняются.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович предрек падение курса доллара ниже 90 рублей в ближайшее время.

Сутками ранее курс американской валюты опустился ниже 93 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с 18 августа. В свою очередь, курс евро в первый раз с 28 июля упал ниже 100 рублей.

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