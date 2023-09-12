Экономист допустил падение курса доллара ниже 90 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара может упасть ниже 90 рублей в ближайшее время. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Мосбирже 12 сентября курс доллара опускался ниже 93 рублей. Такие показатели наблюдаются впервые с 18 августа. В свою очередь, курс евро в первый раз с 28 июля упал ниже 100 рублей.

По словам Остапковича, на снижение курса американской валюты оказали влияние несколько факторов.

"Во-первых, курс доллара связан с риторикой регуляторов и первых лиц о том, что будут приняты меры по сдерживанию его роста. <...> Плюс Центробанк дал хорошие результаты по августу по счету текущих операций. То есть у нас начинают поступать экспортные доходы и доллар уже становится не в дефиците", – объяснил экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Если будет благополучная экономическая ситуация и начнет увеличиваться экспортная выручка, то доллар может опуститься ниже 90 рублей. Где он зафиксируется, сказать трудно. Это может произойти в ближайшее время, буквально в ближайшую неделю.

"Проблема состоит в том, надолго ли это или этот кратковременный спуск. Дальше все будет зависеть от экономической конъюнктуры, от состояния счета текущих операций в платежном балансе, от тех мер, которые предпримет Центробанк по сдерживанию курса", – заключил специалист.

Ранее Владимир Путин высказался о ситуации с курсом рубля. По его словам, соответствующий вопрос требует от Центробанка и российских властей внимательного исследования. Тем не менее президент уточнил, что не видит здесь непреодолимых сложностей.

