Курс доллара упал ниже 93 рублей, евро – ниже 100 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей впервые с 18 августа, евро – ниже 100 рублей впервые с 28 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Юань опустился ниже 13 рублей, однако после иностранные валюты откатились от минимумов. Так, на 07:32 по московскому времени курс доллара снизился на 2,14 рубля и составил 92,94 рубля, европейская валюта подешевела на 2,3 рубля и опустилась до 100,20 рубля, а юань упал на 30 копеек до 12,72 рубля.

Во время торгов курс доллара снижался до 92,45 рубля, евро – до 99,41 рубля, а китайская валюта – до 12,65 рубля.

Чуть ранее курс доллара упал до 95 рублей, а евро – до 102 рублей. По данным на 07:00 по московскому времени, курс доллара к рублю снизился на 0,25 копейки и составил 95,08 рубля, курс евро снизился на 5,25 копейки и составил 102,45 рубля.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в РФ необходимо ввести ограничение на вывод рублей за пределы страны. Он напомнил, что сейчас ограничения действуют только в отношении иностранной валюты – за рубеж можно переводить не больше 1 миллиона долларов в месяц. При переводах в рублях таких ограничений нет.

Костин уточнил, что ужесточение валютного контроля сейчас обсуждают в правительстве РФ.

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