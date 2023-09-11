Глава ВТБ Костин предложил ограничить вывод рублей из России

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Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в России необходимо ввести ограничение на вывод рублей за пределы страны. Таким мнением он поделился в интервью РБК.

"Надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия (для поддержки рубля. – Прим. ред.) к тому, что мы привыкли делать", – сказал банкир.

Он напомнил, что сейчас ограничения действуют только в отношении иностранной валюты – за рубеж можно переводить не больше 1 миллиона долларов в месяц. При переводах в рублях таких ограничений нет. Поэтому за границу можно перевести хоть миллиард рублей, который "тут же возвращается в обмен на доллары".

Костин уточнил, что ужесточение валютного контроля сейчас обсуждают в правительстве РФ. По его мнению, лимит на трансграничные переводы в российской валюте необходимо установить на отметке в 100 миллионов рублей.

Ранее Центробанк РФ продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Кроме того, лицам, не являющимся резидентами РФ, по-прежнему не будет производиться выдача наличных долларов, евро, фунтов стерлингов и йен.



ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2024 года