Курс доллара опустился до 95 рублей, евро – до 102 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара упал до 95 рублей, а евро – до 102 рублей впервые с конца августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по данным на 07:00 по московскому времени, курс доллара к рублю снизился на 0,25 копейки и составил 95,08 рубля, курс евро снизился на 5,25 копейки и составил 102,45 рубля.

Курс юаня, в свою очередь, вырос на 0,1 копейки и составил 13,02 рубля.

Ранее Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России необходимо ввести ограничение на вывод рублей за пределы страны. Он напомнил, что сейчас ограничения действуют только в отношении иностранной валюты – за рубеж можно переводить не больше 1 миллиона долларов в месяц.

До этого помощник российского президента Максим Орешкин сообщил, что курс национальной валюты будет более стабильным на среднесрочном горизонте.

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2024 года