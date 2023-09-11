В Сбербанке заявили, что две трети внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты

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Две трети внешней торговли России проводятся в дружественных валютах. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Ведяхин.

"По нашим данным 2/3 внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты, это рубль, юань", – приводит его слова ТАСС.

Ведяхин также заявил, что в январе этого года в экспорте и импорте доля доллара и евро составляла до 50%, а в августе она снизилась до 30%. Таким образом, отметил он, фиксируется существенное снижение доли валют недружественных стран.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расчеты в национальных валютах между странами – участницами БРИКС расширяются и Банк развития союза мог бы сыграть свою роль. По его словам, доллар, являясь мировой валютой, используется в настоящее время для ведения политической борьбы.

До этого инвестор Джим Роджерс сообщил, что американский доллар начинает терять лидирующие позиции из-за госдолга США и политики Вашингтона, которая привела к утрате долларом нейтрального статуса.

Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ