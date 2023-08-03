Песков заявил, что процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет

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В настоящее время неумолимо происходит дедолларизация экономики на мировом уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", – отметил он.

Ранее инвестор Джим Роджерс сообщил, что американский доллар начинает терять лидирующие позиции из-за госдолга США и политики Вашингтона, которая привела к утрате долларом нейтрального статуса.

Позднее стало известно, что страны БРИКС собираются ввести новую торговую валюту. Уточнялось, что новая валюта будет обеспечена золотом. В СМИ писали, что это может ускорить дедолларизацию.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что расчеты в национальных валютах между странами – участницами БРИКС расширяются и Банк развития союза мог бы сыграть свою роль. По его словам, доллар, являясь мировой валютой, используется в настоящее время для ведения политической борьбы.



Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ