Захарова заявила, что США перерезают коммуникации в мировой финансовой среде

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Мир устал от того, что США перерезают коммуникацию в денежной среде и собирают информацию об операциях в мировом финансовом пространстве для того, чтобы затем использовать ее для шантажа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Дипломат отметила, что многие страны задались вопросом, как далеко Вашингтон зайдет в манипулировании. И это, по ее мнению, постепенно приводит к дедолларизации в международных расчетах.

"С определенного момента они начали использовать даже инструментарий, исключительно технический, как орудие. Проще говоря, режущий инструмент из скальпеля превратился в заточку, с которой американцы бегают по всему миру и пытаются всех побольнее уколоть", – высказалась Захарова.

Ранее известный инвестор Джим Роджерс отметил, что американский доллар начал терять лидирующие позиции из-за госдолга США и политики Вашингтона. По его мнению, Штаты "меняют правила игры" и доллар перестает быть нейтральной валютой, ведь если Вашингтон разозлится, "то может вас отключить".

В свою очередь, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире фиксируется постепенный отказ от доллара. При этом глава МВФ добавила, что на данный момент альтернативы доллару в международной торговле нет.



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