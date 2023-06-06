Финансист спрогнозировал мировой экономический кризис в конце 2023 года

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Западу грозит тяжелый экономический кризис, который может разразиться уже в 2023 году. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на финансиста Александра Лосева.

"В мае мировой долг достиг рекордных 305 триллионов долларов. Причем накоплен он был в последние несколько лет. Этот долговой навес очень сложно обслуживать. Он может дестабилизировать всю мировую финансовую систему", – сказал он.

При этом, как отметил эксперт, это произошло, поскольку развитие мировой экономики несколько десятилетий происходило исключительно за счет "бесконечного кредитования".

Кроме того, глобальный кризис приближают дестабилизация финансовой системы США, дедолларизация мировой экономики и геополитическое противостояние по линиям США – Китай и Запад – Россия, добавил Лосев.

Лосев спрогнозировал, что кризис может начаться с рецессии в западных странах. Позднее спрос на товары сократится, цены на сырье и другие ресурсы упадут, а глобальные банки перестанут выдавать кредиты, опасаясь возникших рисков.

По мнению финансиста, кризис мировой экономики неизбежен, однако есть вероятность, что мировое экономическое потрясение случится в следующем году – после президентских выборов в США. Тогда кризис спровоцируют американские элиты в рамках концепции "созидательного разрушения". Она предполагает, что для развития экономики после достижения предела "необходимо все разрушить", объяснил Лосев.

Мировой кризис продлится около двух лет, спрогнозировал финансист. Для Запада он обернется деградацией экономики, а для России станет возможностью модернизации и реиндустриализации экономики.

Ранее в США приняли законопроект о повышении потолка госдолга до 1 января 2025 года. В документе уточняется, что 2 января 2025 года потолок госдолга будет достигнут, что может вновь привести к потенциальному дефолту, если американские власти не примут чрезвычайных мер или в очередной раз не поднимут лимит задолженности.

Кроме того, соглашение устраняет 1,4 миллиарда долларов, которые были потрачены на наем "новой армии агентов" налоговой службы США, и вводит наиболее значимые требования к работе для получателей социального обеспечения за последнее поколение.

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