Греф заявил, что принятых мер для стабилизации рубля пока недостаточно

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Меры, принимаемые властями для стабилизации курса рубля, недостаточны. Правительство и Банк России это понимают, заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что в данный момент идет активная работа над новыми инструментами решения проблемы. Помимо этого, специалисты разбираются в причинах случившегося.

Утром 13 сентября Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Там отметили, что время возобновления торгов будет опубликовано дополнительно.

Причины произошедшего не уточнялись. Приостановка торгов не окажется критичной для инвесторов при быстром возобновлении операций, уточнил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Днем ранее, 12 сентября, на 07:32 по московскому времени курс доллара снизился на 2,14 рубля и составил 92,94 рубля, европейская валюта подешевела на 2,3 рубля и опустилась до 100,20 рубля, а юань упал на 30 копеек до 12,72 рубля.

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