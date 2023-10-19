ВОЗ предложила меры по ограничению негативного влияния искусственного интеллекта

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила правительствам стран некоторые меры по ограничению негативного воздействия искусственного интеллекта на здоровье людей. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

"ВОЗ признает потенциал ИИ. <...> Однако технологии искусственного интеллекта, в том числе большие языковые модели, быстро внедряются, иногда без полного понимания того, как они могут работать, что может принести пользу или нанести вред конечным пользователям, включая медицинских работников и пациентов", – отмечается в публикации.

В организации предложили решить вопросы "непрерывного обучения" и формирования моделей обучения нейросетей. В частности, обеспечить регулирование и безопасность проверки данных, которые помогают ИИ развиваться. Также в ВОЗ предлагают тщательнее проверять качество этих данных.

"Содействие сотрудничеству между регулирующими органами, пациентами, медицинскими работниками, представителями отрасли и государственными партнерами может помочь обеспечить соответствие продуктов и услуг нормативам на протяжении всего их жизненного цикла", – отметили в организации.

Кроме этого, моделям искусственного интеллекта может быть сложно точно представить разнообразие народа, что приводит к предвзятости, неточностям или даже сбоям. Наборы данных должны быть сделаны репрезентативными, заключили в ВОЗ.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор со следующего учебного года хочет пропускать через нейросеть выпускные работы со всех регионов РФ на едином государственном экзамене (ЕГЭ).

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