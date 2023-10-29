Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из России

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На Украине предупредили о прекращении транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце будущего года.

Как сообщил глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов, транзит газа закончится сразу, как соглашение прекратит свое действие. Он отметил, что сейчас поставки газа продолжаются только из-за европейских партнеров Украины, которые пользуются российским газом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску "Нафтогаза" о взыскании 5 миллиардов долларов за активы, находящиеся в Крыму. Глава компании Чернышов 13 апреля сообщал, что Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании деньги за нанесенный ущерб. Речь идет о крымских активах, которые РФ якобы захватила в 2014 году.