Песков заявил, что РФ проработает все аспекты для защиты своих прав по иску "Нафтогаза"

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Россия проработает все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску "Нафтогаза" о взыскании 5 миллиардов долларов за активы, находящиеся в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных", – отметил он.

"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний, которые решили подать в американский суд иск на РФ, надеются, что к суду США мир будет прислушиваться больше, что позволит провести арест российских активов быстрее, после чего их выставят на торги, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Таким образом, эксперт назвал первую причину подачи иска.

"Вторая причина – это то, что в США заморожены в том числе российские золотовалютные резервы. При этом украинцы подают иск не к "Газпрому", а к России как к государству, и Украина рассчитывает на то, что государственную собственность, те самые активы, им США отдадут", – сказал он RT.

В данный момент Соединенные Штаты еще не разработали механизм, который позволит легально забрать денежные средства у российской стороны, отметил Юшков.

"А тут получается, что американцы: "Мы не себе забираем, мы украинцам отдаем", и Украина некую победу над Россией одержит. Я думаю, что Украина в итоге денег не получит. Часть помощи, которую США оказывают Украине, идет как возвратные средства, они дают льготные кредиты", – отметил эксперт.

По его словам, США используют иск для того, чтобы из замороженных российских активов забрать часть денег себе. Это будет записано в счет погашения долга Украины перед Штатами.

"Вполне возможно, что Украина живых денег и не увидит", – заключил Юшков.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов 13 апреля сообщал, что Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании деньги за нанесенный ущерб. Он добавил, что речь идет о крымских активах, которые РФ якобы захватила в 2014 году.

Суд постановил, что компенсация должна равняться справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их потери, отметили в компании. До этого компания требовала выплат на сумму около 10 миллиардов рублей.

До этого "Нафтогаз" подавала в Международный арбитражный суд иск против "Газпрома" из-за несвоевременной оплаты им услуг по транзиту газа через территорию Украины. Компания требовала денежные средства, которые "Газпром" якобы не смог бы выплатить вовремя и полностью.

