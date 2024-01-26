Отсутствие транзита российского газа через Украину приведет к изменению логистики – Песков

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Отсутствие транзита газа из РФ через украинскую территорию может спровоцировать изменение логистических цепочек, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что существуют маршруты, связанные с Турцией.

"Есть поставки сжиженного газа, столь востребованные сейчас. То есть есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом, и, конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек", – объяснил он.

Ранее в кабмине Украины опровергли сведения о готовности страны к продлению транзита газа из РФ, однако допустили обсуждение использования своей инфраструктуры с Евросоюзом.

Пресс-служба правительства сообщила одному из изданий, что контракт на транспортировку газа заканчивается в конце этого года. Киев не намерен договариваться с Москвой и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил своему словацкому коллеге Роберту Фицо.



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