"Газпром" сократил транзит газа через Украину до 24,4 млн кубометров

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Подтвержденный Украиной объем транзита российского газа в Европу 20 января составил 24,4 миллиона кубометров, сообщили в пресс-службе "Газпрома". Днем ранее объем был на уровне 25,1 миллиона кубических метров.

Для транзита используют газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". В мае прошлого года Киев прекратил прием для транзита через станцию "Сохрановка" якобы из-за того, что она находится на территории Луганской Народной Республики под контролем России.

19 января стало известно, что "Газпром" сократил объем поставок газа в Европу через Украину на 23%.

По данным на начало января 2023 года, объем прокачки газа через Украину составлял 43,3 миллиона кубометров. Спустя неделю он снизился до 35,5 миллиона кубометров, еще позже – до 32,6 миллиона кубометров.

Эксперты объясняют сокращение поставок газа в Европу падением спроса в условиях теплой зимы и высокой заполненности подземных газохранилищ. 17 января цены на газ впервые с августа 2021 года опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров.



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