Глава МИД Венгрии заявил, что Орбан пока не намерен посещать Россию

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У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в настоящее время нет планов на посещение России. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил на Дипломатическом форуме в Анталье.

"Сейчас в повестке такого визита нет", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Вместе с тем Сийярто заявил агентству, что планирует посетить форум Атомэкспо в Сочи. Министр рассказал, что получил приглашение на данное мероприятие.

По его словам, он будет счастлив приехать, поскольку сотрудничество между Россией и Венгрией в области ядерной энергетики очень успешно.

Ранее Орбан сообщил, что Будапешт не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Венгрия будет держаться подальше от боевых действий и политики санкций против Москвы, подчеркнул он.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о заявлениях Орбана о том, что страна не хотела бы иметь общую границу с РФ из-за плохих воспоминаний о Советском Союзе, указал на отсутствие опасности для венгерской стороны.

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