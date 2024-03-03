03 марта, 09:50Политика
Глава МИД Венгрии заявил, что Орбан пока не намерен посещать Россию
Фото: kremlin.ru
У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в настоящее время нет планов на посещение России. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил на Дипломатическом форуме в Анталье.
"Сейчас в повестке такого визита нет", – цитирует главу ведомства РИА Новости.
Вместе с тем Сийярто заявил агентству, что планирует посетить форум Атомэкспо в Сочи. Министр рассказал, что получил приглашение на данное мероприятие.
По его словам, он будет счастлив приехать, поскольку сотрудничество между Россией и Венгрией в области ядерной энергетики очень успешно.
Ранее Орбан сообщил, что Будапешт не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Венгрия будет держаться подальше от боевых действий и политики санкций против Москвы, подчеркнул он.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о заявлениях Орбана о том, что страна не хотела бы иметь общую границу с РФ из-за плохих воспоминаний о Советском Союзе, указал на отсутствие опасности для венгерской стороны.
Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала
Читайте также
- Орбан пожелал возвращение Трампа в Белый дом, чтобы он закончил конфликт на Украине
- Премьер Венгрии изменил мнение о помощи Киеву из-за Франции и Италии – СМИ