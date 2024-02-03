Премьер Венгрии изменил мнение о помощи Киеву из-за Франции и Италии – СМИ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение Евросоюзом помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов из-за уговоров итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации, Макрон сыграл ключевую роль в переговорах с Орбаном. По словам источников издания, глава Франции не планировал антагонизировать венгерского премьера, однако хотел привлечь его на свою сторону.

Собеседники издания уточнили, что Мелони начала проводить свою работу на данном направлении еще до голосования в декабре. Она переговорила с Орбаном.

Издание добавило, что "атака очарованием" стала решающей в саммите и сделке. Журналисты также указали, что премьер-министру Венгрии пришлось согласиться для исключения крупного политического скандала.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. План включает в себя ежегодное выделение по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

1 февраля в прессе отметили, что представители ЕС попытаются вновь уговорить Орбана одобрить помощь Киеву. Позднее стало известно, что членам Евросоюза удалось достичь договоренности. При этом Венгрия получила гарантии, согласно которым ее замороженные средства в фондах ЕС не будут направлены на Украину.



Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро