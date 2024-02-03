В Кремле отмечают сохраняющееся враждебное отношение США к России

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США провоцируют Киев на продолжение войны и сохраняют враждебное отношение к России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом он подчеркнул, что Москва всегда начеку. По словам Пескова, российский лидер знает, что делать, и СВО продолжается.

Представитель Кремля сообщил, что США, являясь прямым участником конфликта на Украине и повышая степень своей прямой вовлеченности, провоцируют киевский режим на продолжение войны.

"Это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции. Все цели будут достигнуты", – пообещал Песков.

Он добавил, что своими действиями американцы делают больнее украинцам, делают так, чтобы больше украинцев погибало.

"Американцы сейчас чудесным образом пытаются финансовое бремя переложить на европейцев, европейцы уже взяли на себя обязательства по 50 миллиардов евро, посмотрим, как дальше американцы будут выкручиваться так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях", – заключил Песков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что консолидация российского общества вокруг Владимира Путина и его политики беспрецедентна. Он также отметил доминирующую уверенность граждан, что цели спецоперации на Украине должны быть и будут достигнуты.



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