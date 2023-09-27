Профессиональное выгорание сейчас является пандемией – психолог

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Профессиональное выгорание сегодня стало пандемией. Таким мнением в разговоре с RT поделилась консультант по корпоративному управлению, бизнес-коуч Яна Лейкина. Она также рассказала о причинах, признаках и способах борьбы с выгоранием.

Со слов психолога, профессиональное выгорание раньше наблюдалось у врачей, учителей и всех тех, кто работает в сфере "человек – человек". Сейчас же выгорание замечают почти у всех групп населения, включая офисных работников.

Проблема связана с тем, что у людей возрастает нагрузка, а адаптации для ее переработки не хватает. Профессиональное выгорание распознать сразу не получится, оно проходит несколько стадий. Сначала у человека появляется энтузиазм, ему кажется, что он со всем справляется, потом что-то он начинает делать через силу. Затем его характер портится, ухудшаются отношения с близкими, пропадают сон и аппетит, рассказала эксперт.

"Выгоревший" человек не замечает проблемы. Он не будет креативить, а предпочтет выполнять стандартные действия на работе, чтобы делать как можно меньше, а получать – как можно больше.

Психолог советует выбирать работу по душе и соблюдать режим отдыха. Стоит обратить внимание на коллектив и руководство, нет ли сильных конфликтов, потому что они провоцируют выгорание. Также надо оценить график работы, справедливость вознаграждения и признания.

Ранее сообщалось, что врачи заявили о расширении психологической помощи россиянам. Это связано с повышением уровня тревоги в обществе.