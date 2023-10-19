Более половины работающих россиян мечтают об увольнении токсичного руководителя

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Порядка 54% из 2 330 опрошенных работающих россиян хотели бы увольнения токсичного руководителя. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование "Ренессанс страхования" и сервиса "Зарплата.ру".

Отмечается, что 39% респондентов назвали самыми токсичными начальников отделов, еще 20% – генеральных директоров. В 51% случаев пострадавшие от токсичных руководителей сталкиваются с выгоранием, в 32% – с тревожным расстройством, в 28% – с бессонницей.

При этом некоторые респонденты считают, что решить проблему токсичности можно не только уходом руководителя. Так, 35% опрошенных заявили, что снизить уровень токсичности можно было бы частыми премиями, еще 26% считают, что в этом поможет возможность влияния на рабочие процессы. Кроме того, 15% респондентов предложили нанять корпоративного психолога, еще 17% – купить всем сотрудникам полис ДМС.

Чаще всего с агрессией, согласно исследованию, сталкиваются менеджеры по продажам (52%), работники бухгалтерий (29%) и сотрудники ресторанов быстрого питания (28%).

Помимо этого, опрос показал, что 84% работников готовы терпеть оскорбительное отношение к себе за существенное повышение зарплаты.

Ранее стало известно, что чаще всего россияне увольняются из-за отсутствия профессионального развития. Таких среди опрошенных оказалось 42%. Еще 39% заявили, что видят поводом для увольнения низкую зарплату.

