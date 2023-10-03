Россиянам стали известны самые необычные способы подзаработать

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Аналитики сервиса по поиску работы нашли пять самых нестандартных вакансий для получения дополнительного дохода. Необычные способы подработки позволят не только продемонстрировать свои творческие способности, но и получить вознаграждение, сообщает "Газета.ру".

Первая вакансия – диктор на железнодорожном вокзале или в аэропорту, указывает эксперт Наталья Данина. От работника здесь потребуется хорошо поставленный голос, коммуникабельность и умение читать объявления. Зарплата – около 40 тысяч рублей в месяц.

Также россиянам предлагают поработать тайным покупателем. В обязанности входит посещение общественных заведений по заданиям начальства. Работнику нужно будет проверять качество обслуживания и работу персонала.

"Гонорар за посещение одной точки – от 500 до 3 000 рублей", – пояснила Данина.

Для любителей сферы культуры подойдет работа в массовке. Актеры и актрисы создают фон и изображают прохожих или зрителей во время съемок кино или телепередач. За одну смену обещают выплачивать от 700 до 1 400 рублей.

Другие могут попробовать себя в роли экскурсовода на выставках и в музеях города либо стать организатором квестов. Указывается, что опыт здесь не столь важен. Главное – грамотно поставленная речь и умение хорошо общаться с людьми.

Наконец, любителям прогулок по городу может приглянуться работа пешехода-исследователя. Ему предстоит ходить по улицам и помогать обновлять данные о заведениях на интернет-картах. Работодатель предлагает зарплату от 20 до 45 тысяч рублей в месяц.

Эксперты рекомендуют не перегружать себя и подобрать интересную подработку. Самое важное – обязательно найти время на отдых.

"Главное, делать осознанный выбор и подходить к процессу с чувством, толком и расстановкой", – советует коуч Елена Агафонова.

В начале сентября стали известны профессии, зарплаты которых растут быстрее всего. В исследовании было представлено 15 специальностей с быстрорастущими зарплатами, 8 из них – в сфере промышленности. Самая высокая средняя зарплата отмечалась у водителя бульдозера – 93,4 тысячи рублей, на втором месте была вакансия фрезеровщика (92,3 тысячи рублей).

По мнению экспертов, самые прибыльные вакансии для выпускников вузов и колледжей стоит искать в сфере транспорта и логистики. Там средний доход составляет 75 тысяч рублей в месяц. Около 67 тысяч рублей в среднем заплатят в сфере бизнес-услуг, строительстве и недвижимости. При этом молодых выпускников ожидает относительно низкий доход в IT-сфере – 47 тысяч рублей месяц.

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для выпускников вузов и колледжей