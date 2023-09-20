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20 сентября, 08:00

Общество

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для выпускников вузов и колледжей

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для выпускников вузов и колледжей

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Стали известны вакансии с самыми высокими зарплатами для выпускников вузов и колледжей. По мнению экспертов, наиболее прибыльные позиции в транспорте и в логистике – доход составляет 75 тысяч рублей в месяц.

Около 67 тысяч рублей заплатят в бизнес-услугах, строительстве и недвижимости. Чуть меньше зарплаты в производстве и в агропроме. При этом доход ниже среднего ожидает молодых соискателей в IT-сфере – 47 тысяч рублей месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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