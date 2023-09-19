Москва стала лидером по самому низкому уровню безработицы среди крупных городов стран G20

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уровень безработицы в Москве в прошлом году составил 2,2%, что является самым низким показателем среди 21 крупнейшего города стран G20. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что Росстат в качестве главного показателя безработицы опубликовал уровень зарегистрированной численности безработных. Таковыми гражданами являются те, кто был зарегистрирован в службе занятости населения.

Однако, по методологии Международной организации труда (МОТ), по которой и был рассчитан нынешний уровень безработицы в столице, в категорию безработных попадают в том числе неработающие люди, которые не занимаются поиском работы любым возможным способом, например, не обращаются в службы занятости.

"По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2% после 2,6% в 2021 году. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", – добавил Ефимов.

По его словам, столичный рынок труда продолжает оставаться стабильным из-за развития промышленности в городе, открытия высокотехнологичных предприятий, производств, которые были направлены на импортозамещение.

Помимо этого, в Москве развиваются уже существующие компании и организации, открываются новые, привлекая сотрудников к деятельности. Это позволяет стимулировать развитие смежных экономических сфер и создавать баланс на рынке труда, что приводит к снижению уровня безработицы, подчеркнул исполняющий обязанности заммэра.

Исполняющая обязанности руководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что следующими после Москвы в рейтинге стали Токио, где показатель безработицы составил 2,6%, и Пекин – 3,1%.

Она добавила, что по уровню безработных граждан Нью-Йорк оказался на седьмом месте с показателем в 4,3%, в Лондоне – 4,4%, в Шанхае и Лос-Анджелесе количество граждан без работы составило по 4,5%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что безработица в РФ находится на минимальном уровне и составляет 3%. Он добавил, что рост ВВП РФ в 2023 году может превысить 2,5%.



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