Переводчики и экологи в РФ чаще других заявляли о желании сменить профессию

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Переводчики и экологи в России чаще других думают о том, чтобы сменить специальность. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие 4,8 тысячи россиян, которым исполнилось 18 лет. Выяснилось, что 80% опрошенных архитекторов снова выбрали бы это направление деятельности, если бы пришлось начинать все заново. Преданными своему делу оказались программисты (79%) и психологи (75%).

Семь из десяти сметчиков и спортивных тренеров также признались, что не стали бы менять специальность. Об этом же заявили 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов.

Аналогичное признание сделали 65% дизайнеров, 61% автомехаников и 60% юристов.

Опрос показал, что о смене направления деятельности чаще всего думают переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%).

Ранее аналитики Русской школы управления опросили сотрудников компаний, работающих в разных отраслях бизнеса, и узнали, как часто они меняют работу, почему увольняются и принимает ли начальство какие-либо меры, чтобы их оставить.

Более половины опрошенных планируют сменить место работы в течение года (67%). Однако основная часть респондентов нечасто меняет компании: 70% россиян работают более пяти лет, 16% меняют место работы раз в 4–5 лет, 12% – раз в 2–3 года, 2% – раз в год.



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