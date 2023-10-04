Таролог назвала самые прибыльные профессии для каждого знака зодиака

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Для каждого знака зодиака есть список приоритетных профессий, выбрав которые можно разбогатеть. Об этом Москве 24 рассказала таролог, нумеролог Ирина Листовская.

По ее словам, для рожденных под знаком Овен предпочтительна работа в структурах власти, бизнеса и управления, а также в архитектуре и на транспорте. Тельцам стоит развиваться в профессиях, требующих четкости и порядка. Они могут стать хорошими аудиторами, бухгалтерами, инспекторами, юристами, политиками, судьями, экономистами, психологами и учителями.





Ирина Листовская таролог, нумеролог Близнецам подходят профессии, связанные с общением и красотой. Они могут стать успешными косметологами, дизайнерами, фотографами, менеджерами по продажам, организаторами праздников, стилистами, художниками и тату-мастерами.

Раки способны добиться успеха, если свяжут свою карьеру с вооруженными силами или правоохранительными органами. Также им подходит программирование и профессии в сфере транспорта – в дорожной инспекции, туризме, перевозках, логистике и так далее. Кроме того, источником хорошего заработка для них может стать спорт, отметила Листовская.

Львам подходят такие виды деятельности, как эзотерика, целительство и коучинг. Также представители этого знака могут найти себя в сфере шоу-бизнеса, рекламе, туризме, журналистике и политике. Им же подойдет тренерская деятельность и другие спортивные направления, добавила эксперт.

Девы могут разбогатеть, став блогерами, целителями, психологами, искусствоведами, писателями и художниками. Также учителями, геологами, лаборантами, философами, историками, географами или медиками. Весы добьются большого успеха в юриспруденции и профессиях, которые работают с кармой – предсказатели, эзотерики, астрологи, нумерологи, пояснила Листовская.





Ирина Листовская таролог, нумеролог Среди скорпионов лучше всех зарабатывают спортсмены, медики, пожарные, спасатели, военные, психологи в экстренных службах. Им подходят профессии, связанные с экстримом и сохранением жизни.

Стрельцы могут стать успешными в профессиях, связанных с нетрадиционными способами исцеления, а также психологией и медициной. Им же подойдут сферы творчества и искусства, говорит таролог.

Водолеев ждет хороший заработок там, где есть гламур, роскошь и красота. Их сферы – индустрия красоты, показы мод, выставки и работа со знаменитостями. Козероги добиваются наибольшего успеха в бизнесе и в политике. Рыбам подходят профессии, в которых важны хорошо развитое воображение, вкус и творческое видение. Также представители этого знака будут востребованы в целительстве, медицине и экстрасенсорике, заключила эксперт.

Ранее хиромант Юрий Ганжа рассказал, какие знаки на руке указывают на творческие способности. Например, это могут быть линии в форме снежинки на подушечке под безымянным пальцем. Они говорят о том, что человек творческий и одаренный, подчеркнул хиромант.

