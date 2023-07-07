Нумеролог объяснила, как дата рождения влияет на карьерный путь

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Дата рождения влияет на все сферы жизни, в том числе предопределяет успех на карьерном пути, рассказала Москве 24 нумеролог Лидия Кутейникова.

По ее словам, родившиеся 1-го, 8-го, 9-го, 10-го, 17-го, 18-го, 19-го, 26-го, 27-го и 28-го числа любого месяца – это обычно заядлые трудоголики, лидеры, требовательные, но справедливые руководители. Часто таким людям везет больше, чем их коллегам. Их любят клиенты, и начальство относится к ним по-особенному.

Такими же качествами обладают люди, рожденные 3-го, 12-го, 21-го и 30-го числа, но только в том случае, если смогли найти себя. Тогда они готовы трудиться в одной сфере всю жизнь, отметила нумеролог.

Родившиеся во все обозначенные числа будут хорошо развиваться в собственном бизнесе, политике, финансовом секторе, спорте, медицине, аналитике, юриспруденции. В целом же им подходят руководящие должности в любых структурах.



Лидия Кутейникова нумеролог Рожденные 2-го, 5-го, 6-го, 11-го, 14-го, 15-го, 20-го, 23-го, 24-го и 29-го числа – это творцы. Они превосходные говоруны с прекрасной интуицией: их умение вести диалог и природное обаяние обезоруживают оппонентов. Как правило, они полностью отдаются любимому делу.

Этим людям стоит выбирать профессии, предполагающие работу с людьми, отметила Кутейникова. Они прекрасно себя проявляют в сфере услуг, СМИ, PR, индустрии моды, фотографии, сфере развлечений и красоты, дипломатии, актерском деле, пении и дизайне.

Рожденные же 4-го, 7-го, 13-го, 16-го, 22-го, 25-го и 31-го числа обладают нестандартным мышлением. Работают они обычно в сферах, связанных с серьезной умственной работой, где важно проявить смекалку и логику.

Им можно развивать собственный бизнес, а также заниматься естественными науками, детективным делом, программированием, СМИ, психологией, философией и наркологией, пояснила эксперт.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева рассказала, что лучшими руководителями чаще всего становятся представители знаков зодиака Весы и Козерог. Это упертые люди, которые идут до конца, несмотря ни на что, их главная задача – достичь цели.