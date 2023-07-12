Хиромант назвал знаки на руке, которые говорят о творческих способностях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Понять, что человек способен достигнуть больших высот в творчестве, можно по безымянному пальцу и многим знакам, расположенным под ним – в коридоре Солнца. Об этом Москве 24 рассказал хиромант Юрий Ганжа.

По его словам, в целом способность творить есть у каждого, и об этом свидетельствует уже сам факт наличия безымянного пальца – он отвечает за креативность, душевность, стремление своим видением наполнять любой процесс.



Юрий Ганжа хиромант, учитель хиромантии Особым художественным даром обладают люди, у которых верхняя фаланга безымянного пальца заметно длиннее остальных. Обычно такое встречается на руках дизайнеров, художников, скульпторов, фотографов.

Также о неординарных творческих способностях могут рассказать различные знаки в области ладони под безымянным пальцем, которая называется коридор Солнца (или Аполлона).

Один из таких знаков – кольцо Солнца. Это полукруглая линия, венчающая безымянный палец и расположенная на подушечке в его основании. Те, у кого она есть, наделены творческим потенциалом и имеют все шансы стать популярными в своей деятельности, пояснил Ганжа. Зачастую такой знак присутствует на руках артистов, людей шоу-бизнеса.

О возможности добиться высоких результатов в творчестве расскажет знак, напоминающий снежинку и расположенный на подушечке под безымянным пальцем. Такая снежинка сообщает, что перед нами человек творческий, одаренный, способный блистать в выбранном им деле, отметил хиромант.



Юрий Ганжа хиромант, учитель хиромантии Наличие линии Солнца на ладони тоже говорит о способности человека достигать хороших высот в творчестве. Эта линия тянется вертикально от основания ладони по направлению к безымянному пальцу. Те, у кого она есть, – натуры тонкие, умеющие чувствовать материю, деликатные нюансы любого спектра.

Кроме того, стоит обратить внимание на линию головы, вертикально пересекающую ладонь посередине. Если она имеет легкий наклон в сторону холма Луны (основание ладони со стороны мизинца), значит, перед нами человек воображения, который выстраивает в голове разные творческие перспективы и может добиваться высоких результатов в творчестве.

"Такая линия часто встречается на руках людей гуманитарных профессий. Например, талантливых учителей литературы и русского языка, которые прекрасно владеют своей дисциплиной", – отметил эксперт.

Еще один знак творческого потенциала – выступы в форме капелек на кончиках пальцев. Они сообщают, что человек способен тонко чувствовать окружающий мир, а это будет способствовать тому, что он будет пытаться использовать это в творчестве, заключил хиромант.

Ранее астролог Евгения Шустина назвала главные таланты каждого знака зодиака. Например, Львы обладают прирожденной способностью себя преподносить. Зачастую у представителей этого знака царственная осанка и хорошие ораторские способности.