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Общество

Хиромант назвал знаки на руке, которые говорят о творческих способностях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Понять, что человек способен достигнуть больших высот в творчестве, можно по безымянному пальцу и многим знакам, расположенным под ним – в коридоре Солнца. Об этом Москве 24 рассказал хиромант Юрий Ганжа.

По его словам, в целом способность творить есть у каждого, и об этом свидетельствует уже сам факт наличия безымянного пальца – он отвечает за креативность, душевность, стремление своим видением наполнять любой процесс.

Особым художественным даром обладают люди, у которых верхняя фаланга безымянного пальца заметно длиннее остальных. Обычно такое встречается на руках дизайнеров, художников, скульпторов, фотографов.
Юрий Ганжа
хиромант, учитель хиромантии

Также о неординарных творческих способностях могут рассказать различные знаки в области ладони под безымянным пальцем, которая называется коридор Солнца (или Аполлона).

Один из таких знаков – кольцо Солнца. Это полукруглая линия, венчающая безымянный палец и расположенная на подушечке в его основании. Те, у кого она есть, наделены творческим потенциалом и имеют все шансы стать популярными в своей деятельности, пояснил Ганжа. Зачастую такой знак присутствует на руках артистов, людей шоу-бизнеса.

О возможности добиться высоких результатов в творчестве расскажет знак, напоминающий снежинку и расположенный на подушечке под безымянным пальцем. Такая снежинка сообщает, что перед нами человек творческий, одаренный, способный блистать в выбранном им деле, отметил хиромант.

Наличие линии Солнца на ладони тоже говорит о способности человека достигать хороших высот в творчестве. Эта линия тянется вертикально от основания ладони по направлению к безымянному пальцу. Те, у кого она есть, – натуры тонкие, умеющие чувствовать материю, деликатные нюансы любого спектра.
Юрий Ганжа
хиромант, учитель хиромантии

Кроме того, стоит обратить внимание на линию головы, вертикально пересекающую ладонь посередине. Если она имеет легкий наклон в сторону холма Луны (основание ладони со стороны мизинца), значит, перед нами человек воображения, который выстраивает в голове разные творческие перспективы и может добиваться высоких результатов в творчестве.

"Такая линия часто встречается на руках людей гуманитарных профессий. Например, талантливых учителей литературы и русского языка, которые прекрасно владеют своей дисциплиной", – отметил эксперт.

Еще один знак творческого потенциала – выступы в форме капелек на кончиках пальцев. Они сообщают, что человек способен тонко чувствовать окружающий мир, а это будет способствовать тому, что он будет пытаться использовать это в творчестве, заключил хиромант.

Ранее астролог Евгения Шустина назвала главные таланты каждого знака зодиака. Например, Львы обладают прирожденной способностью себя преподносить. Зачастую у представителей этого знака царственная осанка и хорошие ораторские способности.

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Трошина Любовь

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