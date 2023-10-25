Москвичи смогут подтвердить опоздание на работу из-за проверки оплаты проезда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудник, опоздавший на работу из-за проверки оплаты проезда в московском транспорте, сможет получить подтверждение для работодателя в департаменте транспорта. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник ГКУ "Организатор перевозок".

"Если работодатель захочет проверить, что действительно тут были мероприятия и его сотрудник по нашей вине опоздал, он может найти всю эту информацию в департаменте транспорта", – заявил он, добавив, что в этом случае работодателю нужно будет направить запрос в департамент.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что число оплаченных поездок в Москве выросло на 6% после повышения штрафов за безбилетный проезд. В настоящее время в столице штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 2 000 рублей, за неправомерное использование карты москвича – 4 000 рублей.

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о безбилетниках в пригородных поездах