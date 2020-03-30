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Город

12:33

Эстакада длиной в два километра появится в Москве

город дороги

Фото: Агентство "Москва"

Эстакада от железной дороги Октябрьского направления до путей Ярославского направления появится в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Эстакада будет начинаться в районе улиц Гостиничной и Станционной и дойдет до железнодорожной станции Лихоборы. Общая длина строения составит более двух километров.

"Уверен, что появление новой поперечной связи между районами улучшит ситуацию на дорогах как в данном округе, так и по городу в целом. Москва продолжает комплексно развивать улично-дорожную сеть, перераспределяя транспортные потоки в обход центра", – добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе строят свыше 30 транспортных сооружений. До конца 2020 года закончат постройку четырех эстакад развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.

Кроме того, в Депстрое рассказали, что больше всего транспортных сооружений строится на участке Северо-Восточной хорды. Речь идет об участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Там появятся девять сооружений.

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