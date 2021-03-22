Фото: Москва 24

Жилой дом XIX века в Нижнем Кисельном переулке капитально отремонтируют, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Дом 3, строение 1, в Нижнем Кисельном переулке построен в 1889 году. В рамках проекта планируется провести отделочные и ремонтные работы, а также обновить инженерные коммуникации, сообщает Агентство "Москва".

В технической документации отмечается, что фасад и декоративные элементы здания покрасят. Проект включает ремонт чердачных помещений, обновление оконных и дверных откосов, восстановление покрытия металлических ворот в арке, замену оконных отливов, табличек с номером подъезда и флагодержателя дома. Старые окна, фрамуги и двери в местах общего пользования планируется заменить.

В рамках выполнения внутренних работ будет проведена окраска стен и потолков на лестничных клетках, а также нижних поверхностей маршей и площадок дома. Планируется обновить ступени и восстановить ограждения лестниц, заменить почтовые ящики и установить номерные таблички на всех этажах.

Что касается коммуникаций, будут частично заменены системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в программу капремонта в Москве включили около 2 тысяч домов. Всего в программе 28 тысяч многоквартирных домов. Ремонт идет круглый год.