Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотников

15:27
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Военные РФ научились эффективно отражать атаки беспилотников, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
Путин подчеркнул, что беспилотная авиация зарекомендовала себя в последних вооруженных конфликтах.
"Мы очень хорошо знаем, <...> насколько [беспилотная авиация. – Прим. ред.] эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, – атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов", – отметил президент.
Путин призвал продолжать развивать беспилотники. При этом, по его словам, необходимо внедрять новые технологии, например искусственный интеллект. Президент рекомендовал опираться на имеющийся опыт использования беспилотников.
Он напомнил, что в настоящее время на вооружении страны находится более 2 000 беспилотных аппаратов.
Ранее Путин заявил, что систему воздушно-космической обороны необходимо продолжать совершенствовать. Он отметил, что модернизация ВКС связана с разработкой ведущими странами ударных средств нападения с высокими скоростными характеристиками. Кроме того, совершенствования требует и военно-политическая обстановка.
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