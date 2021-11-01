Путин заявил о необходимости продолжать развитие системы ВКС

16:36
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Систему воздушно-космической обороны необходимо продолжать совершенствовать, заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Он отметил, что модернизация ВКС связана с разработкой ведущими странами ударных средств нападения с высокими скоростными характеристиками. Кроме того, совершенствования требует и военно-политическая обстановка.
"[На это влияет] том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", – подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО. На борту судна – сотрудники штабов Шестого флота, а также Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического альянса.
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