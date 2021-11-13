С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО и противокосмической обороны – СМИ

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Новая зенитная ракетная система С-550, которую разрабатывают на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны.
Об этом в субботу, 13 ноября, со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости. С-550 будет способна эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты.
"Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО – THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что разработка данной системы находится на "продвинутом этапе".
О разработке новой зенитной ракеты системы С-550 Минобороны сообщило 9 ноября.
На прошедших 1–3 ноября совещаниях в Сочи Владимир Путин подчеркивал важность опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО. В частности, речь шла о системах С-350, С-500, С-550.
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