С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО и противокосмической обороны – СМИ

Новая зенитная ракетная система С-550, которую разрабатывают на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны.

Об этом в субботу, 13 ноября, со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости. С-550 будет способна эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты.

"Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО – THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что разработка данной системы находится на "продвинутом этапе".

О разработке новой зенитной ракеты системы С-550 Минобороны сообщило 9 ноября.

На прошедших 1–3 ноября совещаниях в Сочи Владимир Путин подчеркивал важность опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО. В частности, речь шла о системах С-350, С-500, С-550.