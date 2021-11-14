Россия обсуждает с ОАЭ модернизацию системы ПВО "Панцирь-С1"

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал о вероятных планах по модернизации системы ПВО "Панцирь-С1" в ОАЭ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Модернизация предполагает существенное улучшение возможностей комплекса. Но говорить о конкретных направлениях модернизации сможем только после согласования технического облика с инозаказчиком", – заявил специалист.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" были поставлены в Эмираты с количестве 50 штук за период с 2009 по 2013 годы. Помимо самих установок была также предоставлена тысяча ракет к ним. Стоимость контракта составила 800 миллионов долларов.

Ранее Шугаев заявил, что Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в Индию. Он отметил, что вооружение передается в соответствии с графиком, предусмотренным в контракте от 2018 года.