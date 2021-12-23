Британцы согласились с требованием Путина гарантировать безопасность России

Фото: kremlin.ru

Подписчики страницы Skynews в Facebook и Twitter сочли логичными обращенные Владимира Путина к Западу требования о гарантиях безопасности для России.

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на Украину. По его словам, Россия никому не угрожает, и гарантии, как он считает, должен давать Запад.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Мы ясно дали понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование – не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты", – задался вопросом российский лидер.

Пользователи соцсетей согласились с требованием Путина. Так, один из пользователей написал, что Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля.

Другой читатель отметил, что сам Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает. Еще один пользователь считает, что единственная угроза войны исходит от Запада. Он отметил, что Россия только хочет жить в мире и поддержал Москву.

Еще один пользователь написал, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, поэтому, по его мнению, разрядить ситуацию должны только западные лидеры.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.

Президент накануне напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.

