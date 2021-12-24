Песков сообщил об отсутствии ответа НАТО по предложениям РФ о гарантиях безопасности

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Россия пока не получила отклик от стран Североатлантического альянса по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT.

У представителя Кремля спросили, есть ли уже какой-либо фидбэк от стран НАТО.

"Фидбэка нет, пока об этом рано говорить", – ответил пресс-секретарь.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.

Одна из ключевых особенностей договоров – положение об отказе НАТО о расширении сферы влияния на восток, в том числе посредством размещения вооружения на территории Украины.