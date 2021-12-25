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Политика

17:43

Захарова назвала нерасширение НАТО ключевой темой предстоящих переговоров с США

политика

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения США о том, что в ходе переговоров о гарантиях безопасности не будет обсуждаться вопрос о нерасширении НАТО на восток.

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.

В Белом доме отметили, что не планируют вести публичные переговоры по данным вопросам, а также реагировать на каждый комментарий российской стороны. Позднее пресс-секретарь администрации Джен Псаки сообщила, что США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе.

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