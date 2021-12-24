Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал включить Киев в обсуждение договоров о безопасности с участием США, ЕС, НАТО и РФ. Об этом он написал в своем Twitter.
По словам министра, стороны должны в первую очередь затронуть тему завершения международного вооруженного конфликта в Европе и борьбы с агрессией РФ в отношении Украины.
"Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", – добавил Кулеба.
Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Документы продублированы на русском, английском и французском языках и имеют равную юридическую силу.
В Белом доме отметили, что не планируют вести публичные переговоры по данным вопросам, а также реагировать на каждый комментарий или высказывание российской стороны. Позднее пресс-секретарь администрации Джен Псаки сообщила, что США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе.
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