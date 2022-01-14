США пригрозили России ответом в случае размещения войск в Латинской Америке

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Власти США решительно ответят, если Россия предпримет шаги для продвижения в Латинскую Америку для развертывания своих сил, заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно", – сказал Салливан.

При этом Салливан подчеркнул, что эта тема не обсуждалась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.

Ранее заместитель министра иностранных дел заявил, что РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление. Также он не исключил, что российская военная инфраструктура будет развернута в Венесуэле или на Кубе.

Российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности ранее прошли в постпредстве США при отделении ООН в Женеве. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.