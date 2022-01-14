Володин назвал преимущество России в диалоге с НАТО

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У России есть оружие, которым не обладает ни одна страна. Однако пока это преимущество не используется в диалоге с НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что российская сторона рассчитывала на разумное решение американцев, но вместо этого они пригрозили новыми санкциями. Володин призвал США обсуждать и реализовывать договоренности, а также предупредил коллег о последствиях таких угроз.

"Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше – пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы", – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.

Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в том числе президента, премьер-министра, глав Минобороны и МИД, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны.

