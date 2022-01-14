Салливан оценил переговоры США и России по безопасности

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Переговоры США и России по гарантиям безопасности были полезными, считает помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

"Россия выразила свою обеспокоенность, мы – свою, в том числе относительно действий РФ, которые подрывают европейскую безопасность, о чем госсекретарь США Энтони Блинкен убедительно говорил на прошлой неделе", – рассказал Салливан о результатах переговоров.

По словам представителя Белого дома, власти США во время переговоров соблюдали принцип взаимности. Кроме того, американская сторона продемонстрировала твердость и ясность в формулировании позиции.

"В полной мере были продемонстрированы единство союзников и трансатлантическая солидарность", – подчеркнул Салливан.

Он выразил мнение, что переговоры прошли откровенно и прямо. В результате консультаций обе стороны получили поводы задуматься, сказал помощник президента США.

"Теперь мы будем размышлять и консультироваться с союзниками относительно того, как действовать дальше", – объяснил Салливан.

Он добавил, что американская сторона готова продолжать дипломатическое взаимодействие.

"Мы в той же степени готовы к тому, что Россия изберет иной путь", – заключил политик.

Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.