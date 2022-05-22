Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ

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Украина приняла решение о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран – участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – написала она в своем телеграм-канале.

Страна также покинула Соглашение об Общем аграрном рынке государств – участников СНГ, Соглашение о сотрудничестве стран – участниц СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, на заседании Верховной рады было денонсировано Соглашение между правительством Украины и России об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря.

Он также отметил, что РФ каждый день организовывает гуманитарный коридор. Вместо этого украинское зерно вывозится по железной дороге эшелонами, а также баржами по Дунаю на Запад.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

