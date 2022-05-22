Зеленский намерен упростить пересечение границы с Польшей

Фото: TACC/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подписать с Польшей соглашение об упрощении пересечения границы.

"Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза", – приводит РИА Новости.

Украинский лидер также сообщил о планах принять законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что польские власти собираются захватить территории западной части Украины под предлогом "вечного братства".

Он напомнил, что президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле.

