Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ.

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 43 миллионов кубических метров через "Суджу". Заявка через "Сохрановку" была отклонена Украиной.