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Общество

17:10

Свыше 35 тыс случаев заболевания оспой обезьян выявлено в мире – ВОЗ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В мире зарегистрировано свыше 35 тысяч случаев заболевания оспой обезьян, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, заболевание выявлено в 92 странах и территориях.

"В ВОЗ пришли сообщения о более чем 35 тысячах случаев оспы обезьян из 92 стран и территорий. Известно о 12 смертях", – приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Он уточнил, что о почти 7,5 тысячи случаев стало известно за последнюю неделю. Это на 20% больше, чем неделей раньше.

До этого Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам главы ВОЗ, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

Ранее медики Больницы Биша – Клода Бернара в Париже заявили о положительном результате ПЦР-тестов аноректальных мазков на вирус оспы обезьян у не имеющих симптомов данной инфекции мужчин. Таким образом, ученые сделали вывод о неэффективности стратегии вакцинации только контактировавших с больными пациентов.

Мазки были получены в рамках программы скрининга на половые инфекции мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации с несколькими половыми партнерами и проходящими профилактику ВИЧ.

Вакцинацию от оспы обезьян начали проводить в 4 регионах Италии

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