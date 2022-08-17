Москвичей предупредили о возможном появлении запаха гари ночью и утром 18 августа

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В ночь с 17 на 18 августа и утром 18 августа в Москве возможно появление запаха гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ "Мосэкомониторинг".

"По предварительному прогнозу, 17 и 18 августа сохранится юго-восточное направление переноса воздушных масс. В ночные и утренние часы вероятно повышение концентраций с возможным кратковременным появлением запахов гари в атмосферном воздухе. В дневные часы за счет активных процессов перемешивания воздушных масс ожидается снижение уровня загрязнения атмосферы", – говорится в сообщении.

В "Мосэкомониторинге" отметили, что воздух в столице попадает под влияние пожаров в Рязанской области при юго-восточном направлении переноса воздушных масс. При изменении направления продукты горения переносятся либо южнее, либо восточнее города. 16 августа воздух с очагов пожаров огибал Москву, не попадая на ее территорию.

Ранее сообщалось, что 2 вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Там уточнили, что на вертолеты установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

По информации МЧС, пожарные вели борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах области. В тушении принимали участие 60 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.