Врач рассказал, опасен ли для здоровья запах гари в Москве

Из-за лесных пожаров в Рязанской области москвичи второй день чувствуют запах гари. Также в некоторых районах города виден небольшой смог. Роспотребнадзор и Мосэкомониторинг контролируют качество воздуха. Вместе с тем горожанам рекомендовали носить маски. Разбираемся, когда неприятное явление отступит от Москвы и может ли сложившаяся ситуация отразиться на здоровье.



Мониторинг воздуха

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В четверг, 18 августа, жители столицы продолжают ощущать запах гари, пришедший со стороны Рязанской области, где бушуют лесные пожары. Из-за смога на некоторых дорогах Москвы и Подмосковья наблюдалось ухудшение видимости.

В столичном управлении Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за воздухом. Вместе с тем в Мосэкомониторинге сообщили, что превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в нем не зафиксировано.





из сообщения Мосэкомониторинга Сегодня, 18 августа, в городе Москве по состоянию на 16:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений.

Также заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич отметил, что не нужно ожидать повторения в Москве ситуации 2010 года. "Повторения в регионе смога 2010 года ждать не стоит, так как стоявший тогда над Центральным регионом РФ антициклон был намного продолжительнее, характер пожаров также отличался", – подчеркнул он.

По данным Мосэкомониторинга, 19 августа метеорологические условия поспособствуют рассеиванию выбросов в атмосфере. С этим прогнозом согласны и в Гидрометцентре России. По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, ситуация с гарью и смогом скоро улучшится.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Можно ожидать, что в ближайшие дни, по крайней мере до выходных, ситуация улучшится, погода изменится, станет прохладнее, также идет интенсивное тушение пожаров, но остатки дыма все равно будут давать о себе знать. Ситуация не критичная, она не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт.

Запах гари появился в столице утром в среду, 17 августа. По данным МЧС и Рослесхоза, его причиной являются лесные пожары в Рязанской области. На помощь в устранении стихии в регион отправлены спасатели и техника из Москвы.



Не критично для здоровья?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Для здорового человека запах гари не принесет никакого вреда. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт Мы не находимся в очаге. Вблизи очага возгорания выбрасывается большее количество продуктов сгорания, можно получить больше угарного газа. То, что мы сейчас имеем, – это рассеянный дым. Он менее опасен, не приносит проблем.

Слизистая здорового человека способна вывести мелкие частицы, в том числе продукты сгорания, из организма, объясняет эксперт. Поэтому сложившаяся ситуация не представляет угрозы, особенно если предпринимать дополнительные меры защиты: надеть маску или респиратор.

Тем, кто страдает от проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, врач советует на всякий случай максимально минимизировать свое пребывание на улице.

"Таким людям лучше находиться дома, плотно закрыть окна, сделать влажную уборку, пить больше жидкости, промывать нос. А самое главное – постараться спокойно воспринимать эту ситуацию и не нервничать", – заключил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали жителям столицы пока ограничить пребывание детей на детских площадках. Также сократить занятия спортом и физической работой на воздухе. Если на улицу все же необходимо выйти, то ведомство советует надевать медицинские маски. При возникновении недомогания (одышки, кашля, бессонницы) следует в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью.