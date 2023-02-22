Сбившего двух детей в Королеве задержали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего водителя автомобиля "Ниссан", сбившего в Королеве двух детей. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 февраля на улице Чапаева. Согласно предварительной информации, мужчина не справился с управлением. В телеграм-канале подмосковного управления Следственного комитета РФ сообщается, что мужчина не снизил скорость, подъезжая к нерегулируемому, но обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу.

Запоздалое экстренное торможение привело к гибели девочки 2010 года рождения. Мальчик 2017 года рождения получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Королева, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего", – сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего подмосковное управление СК РФ Мытищ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

До этого "Газель" сбила 11-летнего мальчика на Краснодонской улице в столице. За рулем грузовика находился мужчина 1981 года рождения. Он наехал на ребенка, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет.



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